بعد إثارته الهلع بأحد المستشفيات.. مصر توضح حقيقة وجود صيني مصاب بكورونا

كشفت وزارة الصحة المصرية، حقيقة إصابة مواطن صيني بفيروس الكورونا بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة بشمال البلاد، ورفض طاقم التمريض بالمستشفى استقباله وفرارهم فور رؤيته.

وقالت الوزارة، في بيان، يوم الأربعاء، إن أحد المواطنين صينى الجنسية يعمل بأحد مصانع كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ذهب إلى مستشفى كفر الدوار لإجراء بعض الفحوصات الطبية العادية، وأثناء دخوله بقسم الطوارئ فزع بعض المرضى وطاقم التمريض خشية إصابته بفيروس الكورونا.

وأضاف البيان، أن الصيني يقيم في مصر منذ 4 سنوات، ولا يوجد أي اشتباه في إصابته بأي أعراض لفيروس كورونا، مؤكدا أنه خضع لكافة الفحوصات والتي أثبتت عدم إصابته بالكورونا نهائيا، خاصة وأن المواطن الصيني بحكم إقامته في مصر لم يكن مخالطا للصينيين القادمين من خارج البلاد خلال المدة الأخيرة.

وأوضح البيان، أن أطباء وأطقم التمريض بكافة المستشفيات تدربوا على استقبال الحالات الوبائية، وفقا للمعايير الطبية اللازمة، مطالبا المواطنين بعدم الانسياق وراء إثارة الشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤدي إلى إثارة الذعر بين المواطنين.

وانتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وجود حالة من الفوضى شهدها قسم الطوارئ في مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة، عند دخول أحد الصينيين للكشف وإجراء فحوصات طبية، وفور رؤيته من قبل المرضى وطاقم التمريض رفضوا التعامل مع الحالة وفروا هاربين.