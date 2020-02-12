إيران تشتبه في أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

سجلت إيران أول حالة وفاة لامرأة يشتبه في أنها كانت مصابة بفيروس كورونا، ما دعا السلطات المختصة إلى فتح تحقيق في الواقعة.

ونقلت صحيفة ”إيران“ الحكومية، الأربعاء عن مصادر طبية قولها إن ”امرأة تبلغ من العمر 63 عاما، توفّت الليلة الماضية الساعة الـ11:30 بالتوقيت المحلي، يعتقد إصابتها بفيروس كورونا“.

ونقلت المصادر عن التحقيقات الأولية والتقارير المقدمة من الطاقم الطبي بالمستشفى، احتمال وفاة المرأة بسبب فيروس كورونا، حيث نقلت جثتها إلى التحقيق الجنائي.

وفي الأسبوع الماضي، أوقفت السلطات الإيرانية جميع الرحلات الجوية إلى وجهات مختلفة في الصين، بسبب تفشي مرض فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة سعيد نمكي، الأسبوع الماضي، عن إعادة 70 طالبا إيرانيا من مدينة ووهان الصينية، ووضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.