تأكيد 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية اليابانية

المصدر: أ ف ب

أكد وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو الأربعاء إصابة 39 شخصا آخرين بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة ”دايموند برينسس“ السياحية الراسية قبالة سواحل اليابان، ما يرفع عدد المصابين على متنها الى 174.

وقال الوزير للصحافيين إنه ”من أصل نتائج 53 فحصا، تبين أن نتيجة 39 شخصا ايجابية“ لناحية الاصابة بالفيروس، مضيفا أن مسؤولا عن الحجر الصحي من بين المصابين.

وأشار الى انه ”في هذه المرحلة، تأكدنا أن أربعة أشخاص من بين الذين تم اخضاعهم للعلاج هم في حالة خطيرة، اما على جهاز تنفس اصطناعي أو في وحدة العناية المركزة“.

وتم الحجر صحيا على سفينة ”دايموند برينسس“ منذ وصولها الى اليابان الاسبوع الماضي، بعد اكتشاف إصابة شخص في هونغ كونغ بالفيروس سبق وأن كان على متنها الشهر الماضي.

وأخضعت السلطات اليابانية نحو 300 راكبا للفحص من أصل 3,711، وجرى إجلاء المصابين الى منشآت طبية محلية.

وفي الايام الأخيرة، توسع الفحص ليشمل أشخاصا ظهرت عليهم أعراض جديدة أو الذين كانوا على احتكاك بالمصابين.