سيدة مصابة بفيروس كورونا تلد طفلا سليما

أنجبت امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا الجديد، طفلة سليمة في مقاطعة ”شانسي“ شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين ”شينخوا“، أن السيدة الصينية (33 عاما)، وضعت طفلتها في الأسبوع الـ 37 من فترة حملها، في مستشفى جامعة ”تشاو تونغ“ بمدينة شيان.

وأظهرت الفحوصات الأولية التي أجريت على المولودة، سلامتها من فيروس كورونا.

ونقل الأطباء المولودة، إلى الحجر الصحي؛ لمتابعة حالتها والتأكد من سلامتها من الفيروس المذكور.

وقد توفي 774 شخصا من وباء سارس حول العالم، غالبيتهم في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية، بين عامي 2002 و2003، فيما بلغت الوفيات جراء فيروس كورونا ألفا و17 شخصا، خلال شهر واحد.

وكورونا عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والأخير الجديد هو السابع من بين العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي، وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وظهر الفيروس الغامض، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان الصينية (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.