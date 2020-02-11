”الصحة العالمية“: تفشي كورونا تهديد خطير للعالم

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، من أن تفشي فيروس كورونا يمثل ”تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم“، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مستهل اجتماع بحضور أكثر من 400 باحث وممثل للسلطات الوطنية بعضهم شارك عبر الفيديو من بر الصين الرئيسي وتايوان: ”في ضوء وجود 99% من الحالات في الصين فإن الأمر لا يزال إلى حد بعيد يمثل حالة طوارئ بالنسبة لذلك البلد، لكنه يمثل تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم“.

وأعلنت بكين في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة ألف وأحد عشر شخصا في الصين، بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 103 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وتخطى عدد المصابين بالفيروس في الصين 42 ألفا و600 شخص، حتى نهاية يوم الاثنين.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 103 أشخاص وأصيب به 2097 شخصا إضافيا.