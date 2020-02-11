الأردن يؤكد خلوه من ”كورونا“.. ويطبق العزل الصحي على 26 حالة جديدة

أكد مدير مستشفى ”البشير“ في العاصمة الأردنية عمان، الدكتور محمود زريقات، خلو المملكة من فيروس ”كورونا المستجد“.

وقال زريقات في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن جميع من عادوا إلى الأردن في رحلة الإجلاء خرجوا من العزل الصحي.

وأعلنت الحكومة الأردنية مطلع الشهر الجاري، أنها تمكنت بالتنسيق مع السلطات الصينية من إجلاء 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس الكورونا فيها.

وأشار زريقات إلى عزل 26 حالة جديدة (أردنيين وعربا) عادوا من الصين بشكل منفصل وفي فترات مختلفة، مضيفا أنه يتم حاليا إجراء الفحوصات اللازمة لهم.

وأوضح أن مستشفى الأمراض الوبائية استقبل 134 حالة اشتباه بالفيروس، مؤكدا أنه تم ”تطبيق العزل الصحي مدة 14 يوما على جميع الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة، والتأكد من سلامة أصحابها، قبل الإذن لهم بالخروج“.

وتابع أنه ”تم أمس الأحد إخراج 16 حالة اشتباه من المستشفى بعد صدور النتائج الطبية التي أكدت خلوهم من فيروس كورونا”.

وأكد أن إجراءات العزل اقتصرت على الأشخاص القادمين من الخارج وتحديدا من الصين، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة مشتبه فيها من داخل البلاد.

وشدد على أنه ”لا يستوجب تطبيق إجراءات العزل على أي أحد من داخل الأردن لعدم وجود اختلاط مباشر مع الصينيين“.

وأعلنت بكين في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة ألف وأحد عشر شخصا في الصين، بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 103 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وتخطى عدد المصابين بالفيروس في الصين 42 ألفا و600 شخص، حتى نهاية يوم الاثنين.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 103 أشخاص وأصيب به 2097 شخصا إضافيا.