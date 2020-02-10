ترامب يتوقع زوال فيروس كورونا في هذا الموعد

المصدر: أ ف ب

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، زوال فيروس كورونا المستجد في نيسان/أبريل بسبب الحرارة، مشيدا مجددا بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتوائه.

وقال ترامب في البيت الأبيض: ”بحلول نيسان/أبريل، أو خلال شهر نيسان/أبريل، فإن الحرارة عموما تقضي على هذا النوع من الفيروس“.

ويواصل الوباء تفشيه، ولم تحدد السلطات الصحية حتى الآن موعدا تتوقع فيه أن يأخذ انتشار العدوى بالتراجع أسبوعا تلو آخر.

ويبقى العامل الرئيسي في ذلك مدى تفشي الفيروس خارج الصين وقدرة الدول الأخرى على احتوائه.

وأشاد ترامب مجددا برد فعل بكين، وقال: ”أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد. تحدثت طويلا إلى الرئيس شي (جينبينغ) وهو واثق جدا“.