تسجيل حالة جديدة في الإمارات من فايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية مساء اليوم الإثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن الحالة الجديدة المسجلة من الجنسية الهندية، دون توضيح كيف انتقلت إليه عدوى الفيروس، المنتشر في الصين.

وفيما عدا الحالة الجديدة أكدت الوزارة أن ”جميع الحالات المسجلة مستقرة ماعدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة“.

وأمس الأحد أعلنت الإمارات شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيها العلاج اللازم.

ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإمارات يو السبت الماضي إلى 7 حالات منذ ظهور الفيروس.

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية منذ ظهور أول حالة إصابة بالفايروس نهاية الشهر الماضي عن اتخاذها إجراءات احترازية/ وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في البلاد يعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي بالإمارات يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.