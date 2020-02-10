اليابان .. 60 إصابة جديدة بـ“كورونا“ على متن سفينة سياحية

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الفحوص التي أجريت على ركاب السفينة دايموند برنسيس السياحية في اليابان أكدت وجود 60 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت محطة ”تي.بي.إس“ التلفزيونية وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصادر في وزارة الصحة قولها، إن الإصابات الجديدة ترفع عدد الحالات المؤكدة على متن السفينة الراسية في يوكوهاما جنوبي طوكيو إلى 130.

ولم يكن لدى مكتب الاتصالات التابع لوزارة الصحة اليابانية معلومات عن ذلك التقرير عندما تواصلت معه رويترز.

ووضِعت السفينة دايموند برنسيس في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير/ شباط بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونغ كونغ بالفيروس.

ويوجد نحو 3700 شخص على متن السفينة والتي عادة ما يديرها طاقم من 1100 فرد وتتسع لنحو 2670 راكبا.

ويسمح للركاب بالصعود لسطح السفينة في فترات متتابعة لاستنشاق الهواء الطلق ونُصِحوا بتفقد درجة حرارتهم بشكل دوري.

وتفصل وزارة الصحة حالات الإصابة على السفينة عن الحالات المكتشفة داخل اليابان.

وتسبب المرض حتى الآن في وفاة 908 أشخاص، الأغلبية العظمى منهم في البر الصيني الرئيس، بينما فاق عدد حالات الإصابة 40 ألفا.