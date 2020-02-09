علاجات منزلية للتخلص من مشكلة جفاف العيون.. تعرف عليها

عندما تقل الدموع التي تمنح العين الترطيب اللازم لها تُسبب حالة من الجفاف الشديد، والتي ينتج عنها حرقة العيون وشرائط مخاطية رفيعة تظهر عند الاستيقاظ من النوم والتهابات واحمرار العينين وعدم وضوح الرؤية والشعور المزعج بوجود شيء صلب عالق في جفن العين.

وهناك عدة حلول وعلاجات نستطيع فعلها في المنزل من شأنها التخلص من جفاف العيون، التي لها أسباب طبيعية وبيئية مثل التقدم في العمر، وارتداء العدسات اللاصقة، والحساسية الشديدة وإتباع نظام غذائي يفتقر لوجود ”فيتامين أ“ وأحماض ”أوميغا 3″، وذلك بحسب ما نشره موقع “ با-باميل “ الإلكتروني:

الغسيل المتكرر للجفون

يجب على المصابين بمشكلة الجفاف هذه تجنب فرك عيونهم حتى لا تتفاقم الالتهابات، ويساعد غسيل الجفون المتكرر على التخلص من أعراض جفاف العيون المزعجة، من خلال وضع قطرات من شامبو الأطفال على أطراف الأصابع أو على قطعة قماش ثم نغلق العينين وندلك خط الجفون أعلى الرموش ثم نغسل العيون بالماء الفاتر ويمكن تكرار العملية لمرتين في اليوم.

التعرض للضغط الدافئ

تعريض العيون لضغط من الماء الدافئ يعزز من الدورة الدموية ومن إفراز العيون، فكل ما عليك هو وضع قطعة قماش في كمية مناسبة من الماء الدافئ ثم نغلق العيون ونضعها على الجفون لمدة 10 دقائق، ثم نغسل العيون بالماء الفاتر ونكرر العملية مرتين حتى تهدأ الأعراض.

زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك، الذي يمتاز بخصائصه المضادة للالتهابات والحكة والحرقان ويخفض من حدة قلة الدموع فيمكن ببساطة الحصول على زيت الخروع العضوي الخالي من عنصر الهكسان ووضع قطرة في كل عين.

زيت جوز الهند

باستخدام قطعة قطنية مغموسة في زيت جوز الهند ونضعه على الجفون لمدة 15 دقيقة ونكرر العملية عدة مرات على مدار اليوم، هذه الطريقة من شأنها تقليل الالتهابات والحكة الناتجة عنها وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

تمرينات للعيون

هناك تمرين معين يتم تكراره 5 مرات أسبوعيا، من شأنه ترطيب العينين والتخلص من مشكلة الجفاف وذلك عن طريق إغماض العينين بإحكام والعد لرقم 2 ثم اضغط بأصابعك حتى تطبق جفنيك بإحكام وقم بالعد رقم 2 وافتح عينيك وعد لرقم 2 هذا التمرين سيساعد في غسل عينيك بطبقة جديدة من الدموع.

تناول أطعمة غنية بأوميغا 3

قد يتسبب نقص فيتامين أ وأحماض أوميغا 3 الدهنية في حدوث جفاف العين، لذلك يجب إدراج الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 في النظام الغذائي، وهذه الأطعمة هي الأسماك وبذور الكتان والشيا والجوز واللوز فهذه الأطعمة لها قدرة على تقليل الالتهابات وتعزز من إنتاج الدموع.