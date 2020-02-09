الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا على أراضيها (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، يوم الأحد، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيها العلاج اللازم.

وقالت الوزارة، إن ”الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية التي كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض، نهاية الشهر الماضي، حيث تماثلت الجدة واسمها ليو يوجيا (73 عاما) للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية“، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وزار القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، لي شيوي هانغ، ووكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، يوم الأحد، الجدة يوجيا لتقديم التهنئة لها على تعافيها التام من المرض.

وقال الدكتور الرند: ”يسعدنا اليوم الإعلان عن تعافي أول حالة مصابة بفيروس كورونا“، مشيرا إلى أن ”جميع الفحوصات التي أجريت للسيدة الصينية أظهرت شفاءها وخلوها التام من المرض“.

وأكد الرند أنه ”يتم التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات، وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس، ويتم متابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض“.

وأشار الرند إلى أن ”تعافي السيدة الصينية يعزز الأمل بشفاء الحالات المكتشفة في الدولة“.

من جانبها، قالت ليو يوجيا، إن ”ما قدمته دولة الإمارات لها ولأفراد عائلتها يجسد مدى الرعاية التي يحظى بها كل من يعيش في البلاد“.

وأشاد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بـ“كفاءة النظام الوقائي والاستشفائي بدولة الإمارات”، مؤكدا أن ”التعاون والتنسيق بين البلدين يمثل مصدر ثقة واطمئنان لأفراد الجالية الصينية بالدولة“.

وأعلنت الإمارات، السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية بأعراض فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة فيها إلى 7 حالات منذ ظهور الفيروس، قبل أن تعلن الدولة، الأحد، عن شفاء إحدى الحالات.