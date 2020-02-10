تعرف على أسباب آلام الظهر وطرق علاجها في المنزل‎‎

تعتبر آلام الظهر أكثر أمراض العصر شيوعا، وقال الدكتور جيفري وود، جراح العمود الفقري المعتمد من قبل مجلس الإدارة في مركز هيوستن ميثوديست لعلم الأعصاب والعمود الفقري ”آلام الظهر شائعة بشكل كبير، خاصة مع تقدمنا في العمر.. ولحسن الحظ، يمكننا علاج معظم حالات آلام الظهر دون جراحة“.

وفيما يأتي بعض الأسباب الأكثر شيوعا لآلام الظهر:

1- رفع الأحمال الثقيلة أو ممارسة الرياضة، إذ يمكن أن يسبب الرفع الشد العضلي أو في الأربطة.

2- العادات السيئة، كالجلوس على مكتب طوال اليوم.

3- القرص المنفتق: يمكن أن يهيج القرص المنفتق الأعصاب القريبة منه، ويؤدي إلى الشعور بألم أو تنميل أو ضعف في الذراع أو الساق.

4- حالة الجنف: يتعرض البالغون لألم الجنف (منحنى جانبي في العمود الفقري) ويزداد ذلك مع تقدم العمر أو عند تطور منحنى جديد.

5- التهاب المفاصل، وهي أكثر أشكال آلام الظهر شيوعا؛ ما يجعل الحركة مؤلمة.

6- ترقق العظام، يؤهل الشخص للكسور، وقد تسبب الكسور الضغط والألم عندما تصبح العظام هشة.

وبالرغم من صعوبة هذه الآلالم يمكن علاج مشاكل الظهر البسيطة بنجاح في المنزل بمزيج من الكمادات الساخنة والباردة والراحة والأدوية المضادة للالتهابات.

وإذا كان الآلم يتضاعف، يمكن لأخصائي العمود الفقري إجراء فحص للمساعدة في تحديد مصدر الانزعاج لديك ويصف خطة علاجية قد تشمل الأدوية أو العلاج الطبيعي أو الحقن لتخفيف الألم، في الحالات الشديدة ، وقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.