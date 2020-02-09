كيف تحمي نفسك من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

قال الدكتور ريخا مانكاد، أخصائي أمراض القلب في مؤسسة مايو كلينك الأمريكية، إنه يجب أن يفهم كل من الرجال والنساء ماهية مخاطرهم الشخصية، داعيا الجميع إلى التعرف على قيم ضغط الدم لديهم وإجراء فحص الكولسترول في الدم باستمرار.

ويمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت مشاكل بالقلب.

وأضاف مانكاد: ”بسبب ارتفاع ضغط الدم، يصبح القلب متصلبا، وقد يؤدي ذلك إلى ضيق في التنفس، والتورم ويكون مرتبطا بحالة مثل فشل القلب“.

ويعرف معظم البالغين المخاطر التقليدية التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وقال: ”إذا كنت مدخنا، فتوقف عن التدخين وقم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وحاول الحفاظ على وزن مثالي وتناول طعاما صحيا“.

وأضاف مانكاد أن الغذاء غير الصحي له عواقب طويلة المدى، ومع ذلك، يمكن لمضاعفات الحمل والتهاب المفاصل والذئبة أيضا أن تزيد من خطر إصابة المرأة بأمراض القلب، على حد قوله.

وأوضح أيضا أن أمراض القلب تشمل جميع أجزاء القلب، والتي تتضمن الاضطرابات الكهربائية وغيرها وليس النوبات القلبية فحسب.

ويرتبط انقطاع الطمث أيضا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن تؤثر أمراض القلب على أي شخص في أي عمر.

كما نصح الطبيب أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي بمرض القلب، بأن يكونوا أكثر نشاطا في تحديد عوامل الخطر لديهم.