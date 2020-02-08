أول حالة اشتباه بفيروس كورونا في مصر

كشفت مصادر طبية في مستشفى حميات طنطا في مصر، عن اشتباه الكوادر الطبية، بوجود حالة قد تكون مصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي ترتبت عليه حالة من الاستنفار داخل المستشفى، لاسيما أنها الحالة الأولى المشبه بها.

وذكرت المصادر خلال تصريحات لـ“إرم نيوز“، مساء اليوم السبت، أن“الحالة المسجلة، لرجل قادم من المملكة العربية السعودية، وهو ما أدى إلى جدية التعامل معها، خاصة في ظل وجود بعض أعراض الفيروس“.

وتعامل الأطباء مع الحالة المشتبه بها بعد عزلها طبيًا في غرفة خاصة، وإجراء التحاليل اللازمة، وسحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من الإصابة من عدمه.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن“الحالة المشتبه بها لشخص قادم من المملكة العربية السعودية، حيث تم إجراء التحاليل اللازمة لبيان الإصابة من عدمه“.

وأكد مجاهد أن العينات التي سحبت والتحاليل الطبية التي أجريت كشفت إصابة المواطن بالإنفلونزا العادية، وليس ”كورونا“، وهو ما ترتب عليه حالة من الاستنفار الصحي داخل المستشفى منذ الاشتباه في الحالة.

يذكر أن مصر ترفع حالة الطوارئ في كافة المستشفيات تجنبًا لإصابة أي شخص، تزامنًا مع الحجر الصحي لعشرات المواطنين القادمين من مدينة ”ووهان“ الصينية.