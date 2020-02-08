تعرف على الطرق المثلى للتعامل مع اضطرابات القلق

يواجه الكثيرون ضغوطًا حياتيه تنجم عنها اضطرابات قلق تؤثر سلبًا على صحة الإنسان، وهو ما يتطلب منا معرفة كيف يمكن التعامل مع مثل هذا النوع من الاضطرابات.

وينصح أطباء الاختصاص بمعالجة اضطرابات قلق قبل أي تداعيات أخرى، وذلك من خلال معرفة ”نوعية القلق“، إن كان مرتبطًا بموقف ما، أو اضطراب حقيقي يحتاج إلى عناية طبية.

ويجب على من يعاني من اضطرابات قلق متكررة، زيارة طبيب نفسي، لكن قبل الزيارة، عليه اتباع بعض الإجراءات البسيطة التي قد تساهم في زوال الأعراض بشكل كبير.

نفس عميق

من أهم الإستراتيجيات البسيطة للسيطرة على القلق أخذ ”نفس عميق“، خاصة عند بداية الشعور بالقلق.

طعام مفيد ونوم كافٍ

تناول الطعام جيدًا وممارسة الرياضة بانتظام، والنوم 7 ساعات، من شأنهما أن يقفا حاجزًا بين الإنسان والقلق.

النقد

أن يتقبل الإنسان النقد إزاء مشكلته، ويبحث عن حلول عملية لها، أجدر من رفض التعامل معها، والذي قد يتسبب في الإصابة بموجات من القلق.

اليوغا

تعد ممارسة تمارين اليوغا حائط صد قويًا بين جسم الإنسان وعقله من ناحية وبين اضطرابات القلق من ناحية أخرى، حيث تولد ممارستها الراحة والهدوء.