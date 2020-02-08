وصفت بأنها ”معجزة“.. ولادة طفلة نمت خارج رحم أمها قيصريا (صور)

أنجبت امرأة روسية تبلغ من العمر 37 عامًا طفلة وُصفت بأنها ”معجزة“، إذ نمت الطفلة تمامًا خارج رحم والدتها.

وحتى أسبوعها الـ 33، لم تكن ”إفجينيا باتورينا“ تعرف أنها حامل، إلى أن اكتشف الأطباء الجنين داخل تجويف البطن.

وبحسب ”ذا صن“ البريطانية، أنجبت الأم الروسية طفلتها الصغيرة، التي اختارت لها اسم أنستازيا، بوزن 2.13 كغم، من خلال عملية قيصرية.

وأوضح الأطباء أن ”أنستازيا“ هي ”الحالة الـ 17 التي تولد بهذه الطريقة؛ لأن وجود الجنين خارج رحم الأم ينتهي بوفاته في معظم الوقت“، كما أكد الأطباء أيضاً أن نمو الجنين بالكامل خارج رحم والدته يعد ”معجزة“.

وكانت الأم تعاني من انتفاخ في بطنها، الأمر الذي لم تعره أي اهتمام، حتى زاد الألم ما دفعها إلى زيارة المستشفى، حينها فقط اكتشفت أنها حامل خارج الرحم، حيث إن الأنسجة المحيطة بالجنين خلقت ما يشبه الرحم.

وفقدت الأم ثلاثة لترات من الدم أثناء عملية الولادة، في حين أكد الأطباء أنها ستكون قادرة على الولادة بشكل طبيعي في المستقبل.