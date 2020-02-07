وزير الصحة السعودي يكشف حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا

قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، إن بلاده خالية تماماً من فيروس كورونا الجديد الذي أصاب آلاف الأشخاص في الصين في غضون شهرين وسجلت العديد من الدول إصابات لأشخاص على أراضيها فيه.

وكتب الربيعة عبر تويتر ”أؤكد ولله الحمد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد. ونحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبس عند البعض“.

وأضاف الوزير في تغريدته التي جاءت بعد انتشار العديد من الأنباء عن تسجيل إصابات بالفيروس داخل المملكة ”جميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة ولله الحمد“.

أؤكد ولله الحمد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد. ونحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبس عند البعض. وجميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة ولله الحمد. — توفيق الربيعة (@tfrabiah) February 7, 2020

ومنذ الكشف عن الفيروس الذي أودى بحياة المئات لحد الآن، ولا يوجد علاج أو لقاح ناجع ومضمون له، اتجهت الأنظار نحو منطقة الخليج العربي التي تستضيف دولها ملايين الوافدين الأجانب، وكثير منهم من دول آسيوية بينها الصين، معقل الفيروس الفتاك.

واتخذت السعودية شأن كثير من دول العالم إجراءات احترازية لمنع وصول المرض إليها، كتعليق الرحلات الجوية لمصدر الوباء، ونقل مواطنيها من الصين، وفحص القادمين عبر المطارات، بجانب إجراءات توعوية وتثقيفية للوقاية من المرض.