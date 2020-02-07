الأعراض وخيارات العلاج.. أشياء تحتاج لمعرفتها حول سرطان الكلى

السرطان هو مجموعة من الأمراض التي تنمو فيها الخلايا بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم، هناك أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان وكل نوع له خصائصه الخاصة.

ويعد سرطان الخلايا الكلوية الأكثر شيوعًا من سرطانات الكلى، وهو يمثل نحو 90% من سرطانات الكلى، ويكون الأكثر إصابة لدى البالغين.

دكتورة كاتيا بوليتي، استشاري الأورام الطبية، تحدثت عن أهم الأشياء التي يجب أن يعرفها الجميع عن المرض مثل الأعراض، خيارات العلاج وكيفية / متى تطلب المشورة الطبية.

تقول الباحثة في مقال منشور بمجلة ”فيرست فيميل“: تكشف أحدث البحوث عن سرطان الكلى أن ما يقرب من 35 حالة يتم تشخيصها كل يوم بالمرض، لذلك، من الضروري أن نرفع مستوى الوعي بالمرض وتثقيف الناس حول كيفية اكتشاف العلامات والأعراض في أقرب وقت ممكن.

غالبًا ما يتم الإغفال عن العلامات التي تحذر من سرطان الكلى، كثيرون يجهلونها – لا سّيما أن العلامات والأعراض يمكن أن تتشابه في كثير من الأحيان مع أمراض أخرى.

بالإضافة إلى العلامات الشائعة مثل الدم في البول والورم في البطن، يمكن أن يعد فقدان الشهية وألم أسفل الظهر وفقدان الوزن غير المتوقع، علامات على أن شيئا ما ليس صحيحا، لذا؛ يفضل زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

ورغم صعوبة إرجاع سرطان الكلى إلى سبب واحد مباشر، لكن قد تكون طرق العيش الخاطئة والعادات غير الصحية أسبابا قوية للإصابة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة.

يمكن أن يكون للنظام الغذائي غير الصحي وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تأثير سلبي على الوزن وضغط الدم، كما أن التدخين لا يسبب سرطان الرئة فحسب، بل هو عامل خطر آخر معروف للإصابة بسرطان الكلى.

إلى جانب طرق العيش غير الصحيحة، يمكن أن يساهم التاريخ العائلي للسرطان والعوامل الوراثية الأخرى أيضًا في خطر إصابة شخص ما بسرطان الكلى، إذا كان لديك أقارب تم تشخيص إصابتهم بالمرض، فمن المستحسن بشدة أن تزور طبيبك العام لإجراء فحص.

إذا تم تشخيص إصابتك بسرطان الكلى، فمن الأفضل أن تناقش خيارات العلاج مع فريق متخصص مسؤول عن رعايتك وعلاجك في وحدة السرطان.