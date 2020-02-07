ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على متن سفينة قبالة اليابان إلى 61‎

أثبتت الفحوص اليوم الجمعة إصابة عشرات آخرين على متن سفينة رحلات وُضعت في الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما باليابان، بفيروس كورونا بينما ظل آلاف المسافرين محبوسين في حجراتهم مع السماح لهم بالصعود على سطح السفينة لفترة قصيرة لاستنشاق الهواء الطلق.

ووضُعت السفينة دايموند برنسيس التي تديرها شركة برنسيس كروزيس، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما يوم الإثنين بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونج كونج بالفيروس.

وقال وزير الصحة الياباني خلال مؤتمر صحفي إن 41 شخصا على متن السفينة ثبتت إصابتهم بالفيروس اليوم الجمعة، ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 61، ومن بين الحالات الجديدة 21 يابانيا.

وذكرت وزارة الصحة أن المصابين نقلوا من السفينة إلى مستشفيات في طوكيو وبلدات مجاورة، وجرى تعليق أغطية بلاستيكية لحجبهم عن أنظار المسافرين الآخرين.

ويوجد نحو 3700 شخص على متن السفينة دايموند برنسيس والتي عادة ما يديرها طاقم من 1100 فرد وتسع نحو 2670 راكبا.