مصر : طفل من بين كل 500 مصاب بالتوحد

أعلن مشروع التحرير لاونج جوته أن طفل واحد من بين كل 500 طفل مصرييصاب بمرض التوحد الذي يحتاج إلى تعامل خاص وتدريب يساعده على القدرة على التحصيل الدراسي والأنشطة الترفيهية بآليات تربوية معينة.

كما أعلن مشروع التحرير لاونج جوته أنه سينظم حلقة نقاشية عنالتوحد يتحدث فيها د. إبراهيم حسين أخصائي الطب النفسي بجامعة عين شمس ومعتز أحمدأخصائي التربية الخاصة ومرض التوحد والإعاقات الحسية وصعوبات التعلم.

تهدف الحلقة إلى زيادة الوعي المجتمعي بالمرض وكيفية التعاملمع الأشخاص المصابين به، إلى جانب التعريف بالتوحد وأعراضه البدنية والنفسية وكيفيمكن اكتشافها، وكيف يمكن للأفراد بالمجتمع التعامل مع المصابين به ومساعدتهم علىإحراز تقدم بالعلاج.