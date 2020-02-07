بينها البرتقال.. تعرف على أسوأ ”الأطعمة الصحية“ لأسنانك

أظهرت دراسات أن بعض الأطعمة يمكن أن تلحق أضرارا بالأسنان أكثر من التبغ، لكن المفاجأة هنا التي أشار إليها مقال طبي نشرته مجلة العناية الشخصية والغذاء eatthis، أن بعض ”الأطعمة الصحية“ غير السكرية أيضا، قد تضر بأسنانك.

وحث المقال على توخي الحذر عند احتساء هذه الأطعمة أو تناولها، مشيرا إلى أن استهلاكها بشكل مستمر قد ينتج عنه تغير لون الأسنان (تسوس) أو تآكل المينا، مما يدفع الشخص لزيارة عيادة الأسنان.

الشاي بنوعيه (الأسود والعُشبي)

في بحث نشرته المجلة الأوروبية لطب الأسنان، تبين أن تناول الشاي الأسود هو المسؤول الأول عن تغير لون الأسنان، حيث فاق تأثيره الضار كلا من النبيذ الأحمر والكولا والقهوة، كما يماثل تأثير الشاي العشبي، تأثير ”شقيقه“ على الأسنان، رغم فوائدهما الجمة.

الفاكهة الحمضية

قالت دراسة في مجلة طب الأسنان، إن عصير الحمضيات والفواكه يُعد السبب الأكثر شيوعا في تآكل وتسوس الأسنان، وأظهرت أن عصير الليمون كان أكثرها ضررا بالمينا الأمامية، يليه عصير الجريب فروت وعصير البرتقال.

الفاكهة المجففة

تعد الفواكه المجففة كارثة مزدوجة للأسنان؛ وذلك لكمية السكر التي تحتويها، بالإضافة إلى درجة لزوجتها التي تسمح بالالتصاق بالأسنان، مما يتسبب في تسوسها.

القهوة

رغم فوائدها الكبيرة، لكن يعد تناول مشروب القهوة، من أسباب تغير اللون الأبيض للأسنان وتسوسها؛ ويرجع ذلك لتأثيرها الحمضي، بالإضافة إلى تحليتها بالسكر.