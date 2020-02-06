الصحة السعودية تصدر توضيحا بشأن هنديتين وفدتا للمملكة بعد زيارة الصين

أصدرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن الاشتباه بإصابة شقيقتين هنديتين بفيروس كورونا، قدمتا إلى المملكة بعد أن زارتا في فترة سابقة الصين.

وقالت الوزارة في بيان: إن الشقيقتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد بتاريخ 3 فبراير/شباط الماضي بعد أن غادرتا الصين بتاريخ 12 يناير، موضحة أنه تم وضع الشقيقتين تحت الملاحظة والعزل الاحترازي.

وبينت الوزارة أن الشقيقتين غادرتا الصين بعد أن مكثتا ما يقارب 21 يوما، وهي أكثر من فترة حضانة فيروس كورونا ولا توجد عليهما أعراض المرض، ولم تمكثا في مدينة ووهان الصينية .

وأكدت الوزارة أن دخول الشقيقتين إلى المملكة بعد مكوثهما خارج الصين 15 يوما تم بصورة نظامية.

ورغم ذلك، توجه فريق من العزل الوبائي إلى منزل الأسرة الهندية وقام بأخذ عينات للفحص المخبري والعمل جارٍ عليها، وفقا لبيان الوزارة.

وطمأنت وزارة الصحة الجميع بالقول إن الحالات لا تستدعي القلق، حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما المملكة، وليس هناك علامات مرضية، ورغم ذلك فقد تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.