وفاة الطبيب الصيني الذي كشف عن تفشي فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية أن طبيبا كان من أوائل من أثار مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد في ووهان توفي بسبب إصابته بالفيروس، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس.

وكانت الشرطة الصينية قد ألقت القبض على الطبيب ”لي وين ليانغ“، البالغ 34 عاما، بتهمة ”نشر الشائعات“؛ بعدما نشر تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في أواخر ديسمبر 2019 حول مجموعة من حالات الإصابة بمرض يشبه الأنفلونزا تم علاجه في المستشفى.

وكان سبعة مرضى في الحجر الصحي وقتها، وذكّرت أعراض مرضهم الدكتور ليانغ بوباء سارس، الذي انتشر في الصين في 2003، وحث الزملاء على ارتداء ملابس واقية في العمل.

بعد أربعة أيام من التحذير، استدعي ليانغ إلى مكتب الأمن العام المحلي، واتُهم ”بالإدلاء بتعليقات خاطئة“ والإخلال بالنظام الاجتماعي، وأخبروه أنه إذا استمر في الحديث عن المرض، فسيتم ”تقديمه إلى العدالة“.