بعد الروبوتات.. فرسان مدرعون يحرسون القرى الصينية (فيديو) 

شهدت الصين عدة وقائع غريبة في الآونة الأخيرة، من بينها إعلان حالة التأهب القصوى لمواجهة انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد، والذي هدد اقتصاد الدولة ونظامها الحاكم، إذ استعانت السلطات بالروبوتات لفحص المارة في الشارع، والدرونز لمراقبة ارتداء المواطنين للكمامات أثناء التجول.

ولكن يبدو أن بعض وسائل منع انتشار الفيروس لم ترتبط بالتكنولوجيا الحديثة على الإطلاق، حيث أظهر مقطع فيديو محير تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فارسا مدرعا يمتطي حصانا ويحمل سيفا لمحاربة تفشي فيروس ”كورونا“ بطريقة غريبة.

كما أظهر الفيديو محاربين غامضين يرتدون دروعا معدنية، ويقومون بدوريات على مداخل قريتهم الصينية الصغيرة، والتي لم يُكشف عن اسمها؛ لمنع الدخلاء من نشر الفيروس القاتل إلى السكان.

ويظهر في مقطع فيديو أحد الفرسان يواجه سيارة تحاول العبور إلى القرية خلال فترة الإغلاق، ووجه سيفه نحوها.

ووفقا للتقارير، استعد الفارس المدرع، والذي انضم إليه حراس آخرون في نقطة التفتيش، إلى الهجوم على السيارة، عندما حاولت اختراق الحاجز والعبور بالقوة.

ويأتي هذا المشهد مع تصاعد جهود الوقاية من الأمراض والتوترات من انتشار فيروس ”كورونا“، بعد أن ارتفع عدد الوفيات إلى حوالي 500 شخص في الصين.

ووضعت الصين عدة مدن قيد الحجر الصحي، بعد أن تم تأكيد إصابة الآلاف بالفيروس المميت، والذي يُعتقد أنه نشأ في سوق قذر في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين.