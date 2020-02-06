في حالة نادرة.. نمو شعيرات في أسنان سيدة (صورة)

في الكثير من الأحيان، تظهر حالات طبية غريبة، تبقى محيرة للأطباء، ويعجر البعض عن تصديقها.

واحدة من هذه الحالات ظهرت مؤخرا، عندما أثارت إيطالية حيرة الأطباء بظهور عدة شعيرات تشبه الرموش على أسنانها.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اكتشفت السيدة التي لم يُكشف عن هويتها والبالغة من العمر 25 عاما، إصابتها بخلل في مستويات هرمون التستوستيرون وارتفاعه بصورة غير طبيعية قبل 10 سنوات، عندما لاحظت آنذاك نموا للشعر الزائد ناحية الفم والذقن والعنق.

ومؤخرا، لاحظت ظهور شعيرات في اللثة والأسنان، وسرعان ما استشارت الأطباء الذين صُدموا من الحالة الغريبة، وكانت محيرة بالنسبة لهم، حتى بعد فحص عينات من أنسجة اللثة.

وفي حين أن السيدة تعاني في الأصل من حالة متلازمة المبيض المتعدد الأكياس (PCOS)، والتي عادة ما ترتبط بظهور شعر زائد في مناطق مختلفة من الجسم، إلا أن الأطباء استبعدوا كون هذه الحالة مسؤولة عن ظهور شعيرات بجوار أسنانها، حتى على الرغم من توقف السيدة عن تناول دوائها.

ومع إجراء الفحوصات، بما في ذلك فحص عينة من لثة السيدة وبعض من تلك الشعيرات، اكتشف أطباء جامعة نابولي إصابة السيدة بحالة نادرة تدعى ”اللثة المشعرة“ gingival hirsutism، تسبب ظهور شعيرات في اللثة.

وأوضح الخبراء أن للفم أنسجة مخاطية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأنسجة التي تساعد في بناء الجلد، ما قد يفسر عن إمكانية ظهور شعيرات في اللثة.

وبالإضافة إلى كون هذه الحالة نادرة، تعد هذه هي المرة الأولى التي تصيب فيها هذه الحالة سيدة في تاريخ الطب، بينما يُذكر أنها سبق أن أصابت 5 حالات فقط من الرجال.

وحتى الآن، لم يكشف عما إذا كانت السيدة تتلقى علاجا، أو تعافت بالفعل من هذه الحالة.

وفيما يتعلق بمتلازمة المبيض المتعدد الأكياس، والمعروفة أيضا باسم متلازمة تكيس المبايض، فإن هذه الحالة شائعة بين النساء، وتنتج عن اضطراب هرموني يسبب ارتفاع مستويات هرمون الذكورة، الاندروجين.

وبالإضافة إلى ظهور الشعر الزائد في مناطق مختلفة من الجسم، تسبب هذه الحالة عدم انتظام أو غزارة أو ضعف الطمث، وآلاما بمنطقة الحوض وظهور حب الشباب وزيادة الوزن، كما قد تسبب العقم في بعض الحالات.