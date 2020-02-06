الصين تبدأ تجربة أول دواء لعلاج فيروس كورونا الجديد على المصابين

وسط التفشي السريع لفيروس كورونا الجديد، تقدمت الصين مؤخرا بطلب الحصول على براءة اختراع عن عقار تجريبي، يعد الأول من نوعه لمحاربة الفيروس.

وحسبما ذكره موقع ”فورتش“، تعاونت الصين مع شركة ”غيلياد ساينسز“ الأمريكية، في تطوير الدواء الذي يدعى ”ريمدسيفير“.

وفي حين أن الدواء لم يحصل بعد على أي تراخيص أو موافقات في أي مكان بالعالم، إلا أن الصين تبدأ اليوم الخميس تجارب استخدامه على المرضى، في محاولة للقضاء على الفيروس الذي أودى بحياة ما يزيد على 500 شخص.

وكشفت التقارير أنه في التجربة المعملية الأولية له، أظهر العقار فعالية كبيرة لمحاربة الفيروس، وخاصة عند الجمع بينه وبين عقار آخر يُعرف باسم “ كلوروكين“ وهو عقار يستخدم بشكل رئيس لعلاج الملاريا منذ 80 عاما.

ومع تجربة الصين للعقار حاليا، تم شحن جرعات كافية منه لعلاج 500 مريض، من قبل شركة ”غيلياد ساينسز“، كما تعمل الشركة على إعداد جرعات أكثر، في حال نجاح مختلف تجارب الدواء على المرضى.

وقال ”مرداد بارسي“، كبير أطباء شركة ”غيلياد“، إنه كخطوة أولية، تبدأ الصين اختبارين لعقار ”ريمدسيفير“، على المرضى الذين يعانون من أعراض معتدلة وشديدة من الفيروس.

وحتى الآن، لا تزال اختبارات العقار مستمرة، ويأمل الباحثون أن يفتح باب الأمل للقضاء على الفيروس القاتل.