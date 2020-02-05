ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 560

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 560، بعد إعلان السلطات في منطقة هوبي الخميس تسجيل 70 وفاة إضافية.

وقالت السلطات الصحية الصينية في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 2987 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 27300 استنادًا إلى الأرقام التي نشرتها بكين سابقاً.

وإقليم هوبي هو مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو معزول فعليا منذ ما يقرب من أسبوعين مع إغلاق محطات القطارات والمطارات به وإغلاق طرقه. وتم رصد الفيروس أول مرة في ووهان عاصمة الإقليم ويعتقد أن مصدره سوق للمأكولات البحرية بالمدينة.

من جانب آخر، قالت إدارة الخدمات الصحية في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت حدوث الإصابة الـ12 بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إنه تم رصد الحالة في ويسكونسن وإن المريض سافر عدة مرات إلى بكين قبل مرضه وتعامل خلال وجوده بالصين مع أشخاص تبينت إصابتهم.

ولم تتوافر بعد معلومات عن حالة المريض.

وأطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خطة استراتيجية لمساعدة الدول على تقصي فيروس كورونا الجديد، حيث طالب بـ675 مليون دولار لتنفيذ الخطة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمنظمة، الأربعاء، وجه من خلاله غيبرييسوس رسالة إلى العالم قال فيها: ”استثمروا اليوم أو ستدفعون الثمن لاحقا“، في إشارة إلى أهمية الاستعداد لمنع انتشار الفيروس خارج الصين.

وطالبت المنظمة بحوالي 675 مليون دولار، كتمويل عام لخطة، سماها مديرها العام بـ“الإستراتجية“، للتصدي لفيروس كورونا، 60 مليون دولار منهم، ستُخصَص لتمويل عمليات المنظمة، وباقي المبلغ سيُرصد للدول المعرضة للخطر.

وأضاف غيبريسوس: ”675 مليون دولار هو مبلغ كبير، لكنه أقل كلفة مقارنة بما يمكن أن ينجر عن عدم استعدادانا بما فيه الكفاية للتعامل مع انتشار المرض، ولا يمكن مواجهة الوباء دون تضامن سياسي وفني ومالي“.

وتابع مدير المنظمة أنه ”سيتم إرسال نصف مليون قناع و350 ألف قفاز طبي و40 ألف جهاز استنشاق ونحو 18 ألفا من الأثواب الواقية، من مستودعات المنظمة في دبي وأكرا (عاصمة غانا)، إلى 24 دولة“.

وقال: ”سنرفع عدد الدول التي نوفر لها المعدات، وسنقوم بإرسال 250 جهاز فحص إلى أكثر من 70 مختبرا لإجراء الفحوصات وتشخيص المرض“.

وأكدت المنظمة أنها تقوم بتطوير الأدوية والتطعيمات، مشيرة إلى أن التمويل سيساعد على القيام بالأبحاث الضرورية.