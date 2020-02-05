الصحة العالمية: لا توجد علاجات فعالة معروفة لفيروس ”كورونا“ الجديد

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قللت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير مبتكرة يمكنها علاج المصابين بفيروس ”كورونا“ الجديد، الذي انتشر على نحو وبائي في الصين، وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى. وذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني، أن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانغ، اكتشف عقارا فعالا لعلاج الفيروس، كما أفادت محطة…