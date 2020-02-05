الاشتباه بإصابة عامل صيني بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت مصادر طبية جزائرية، اليوم الأربعاء، عن الاشتباه بإصابة عامل صيني بحمى فيروس كورونا.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن العامل الصيني (46 عاما) يعمل في ورشة بناء بمنطقة البرواقية (88 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائر).

وجرى عزل العامل الصيني بمصلحة الأمراض المعدية التابعة لمستشفى محمد بوضياف وسط محافظة المدية المحاذية، ويتم حاليا إجراء التحاليل الطبية عليه.

وجاء الإعلان عن حالة العامل الصيني بعد ساعات من نفي صحة ما أثير عن إصابة رجل أعمال كويتي بفيروس كورونا، و“فراره“ من مستشفى محافظة وهران الغربية، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية.

وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن المواطن الكويتي الذي جاء من الصين مؤخرا، كان مصابا بانفلونزا عادية وغادر مستشفى وهران صباح الثلاثاء بعدما خضع للعلاج اللازم.

وتشهد الجزائر منذ أيام اتساع الشائعات بشأن فيروس كورونا، خصوصا بعد بث مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد جمال فورار، المدير المركزي بوزارة الصحة الجزائرية، على نفي صحة إصابة مواطنين صينيين يعملون في إحدى مجموعات الإنشاءات العامة بالكورونا.

من جانبه، أكد ياسين قريم، الطبيب المتخصص في الأمراض المعدية، أن ما أشيع عن إصابة الصينيين بفيروس كورونا ”غير صحيح“، و“إشاعة مغرضة“، موضحا أن الجزائر لم تسجل أي إصابة بـ ”كورونا“.

وأبدى قريم استياءه إزاء تكرار سيناريوهات مشابهة لما حدث في سنوات سابقة، حيث روج مجهولون لشائعات مدوية في أوج الضجيج الذي أفرزته ”انفلونزا الطيور“ و“انفلونزا الخنازير“ و“الكوليرا“.

وطمأن فورار وقريم مواطنيهما بأن السلطات حريصة على تأمين البلاد ضد فيروس ”كورونا“ وأي وباء آخر، وأشارا إلى أن من جرى إجلاؤهم من ”ووهان“ الصينية“ قبل 48 ساعة، سيبقون رهن الحجر الصحي، ولن يعودوا إلى عائلاتهم قبل التأكد من سلامتهم نهائيا.