تحذير طبي: فيروس كورونا يمكنه إصابة المريض حتى بعد الشفاء والتطعيم ضده

صرح فريق طبي صيني متخصص بالجهاز التنفسي أخيرا، أن المرضى المعالجين من فيروس كورونا، ما زالوا معرضين لخطر الإصابة مرة أخرى بالفيروس التاجي الجديد (2019 -nCoV) وعليهم تعزيز الحماية.

وقال تشان تشينغيوان، طبيب بمستشفى الصداقة الصيني- الياباني، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوطنية للصحة NHC، إن الأجسام المضادة التي تم إنشاؤها بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد 2019-nCoV ، ليست دائما قوية بما يكفي لتقف حائلا بين المرضى وبين معاودة المرض ثانية.

وأكد تشان أن الفكرة الكامنة وراء التطعيم، تكمن في أن التعرض للفيروس سيؤدي إلى تشغيل الجهاز المناعي لتوليد أجسام مضادة تحمي هذا الشخص من الفيروس في المستقبل، لكن هذه الأجسام قد تضعف بحيث تفقد مقاومتها للفيروس.

وأضاف: ”الجسم المضاد سيتم توليده ومع ذلك، في بعض الأفراد، لا يمكن للجسم المضاد أن يستمر كل هذا الوقت.. ولأن بعض المرضى قد يمرضون بضع مرات، فسوف يكون من الأصعب تعقب الفيروس واحتواؤه“.

وحث شان المرضى الذين تم شفاؤهم، على الاهتمام بالتدريب وعملية إعادة التأهيل والإرشاد النفسي، واقترح -أيضا- القيام بتمارين خفيفة في المنزل.