قرية صينية تمنح مكافأة مالية لمن يخبر عن أي شخص زار ”معقل كورونا“

تسعى الصين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والحد من انتشاره من خلال اتخاذ تدابير صارمة بشأن ذلك، فقد رصدت السلطات في مقاطعة ”خبي“ مكافأة مالية قدرها 140 دولارًا، لمن يبلغ عن أي شخص زار ووهان معقل الفيروس، كما وصل الأمر إلى احتمالية عقوبة الإعدام لمن ينشر الفيروس عن عمد في مقاطعة أخرى.

وبحسب صحيفة ”بيزنس إنسايدر“، فإنه منذ اندلاع الفيروس بمقاطعة هوبي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تطبق السلطات في جميع أنحاء البلاد قواعد صارمة، بما في ذلك نقاط تفتيش في مختلف الأماكن لفحص الأشخاص ورصد أي ظهور لأعراض كورونا، بما فيها أماكن الرسوم المرورية والفنادق ومحلات البقالة ومحطات القطارات وغيرها.

وأقامت السلطات حجرًا صحيًا على العديد من المدن، بما في ذلك ووهان، وطلب المسؤولون من أي شخص يسافر من مدينة ووهان أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في بعض المناطق، يصل الأمر إلى حبس السكان في منازلهم من قبل السلطات، إذ قالت تقارير إنه في مقاطعة ”جيانغسو“، لجأت الشرطة لاستخدام أعمدة معدنية لتقييد باب منزل عائلة كانت قد عادت للتو من ووهان، لحبس أفرادها، حيث كانت العائلة تعتمد على جيرانها لإيصال الطعام عبر شرفة منزلها.

وتتخذ مقاطعة ”هيلونغ جيانغ“ موقفًا صادمًا وأكثر صرامة، حيث أعلنت أن من يتعمد نشر الفيروس قد يواجه عقوبة الإعدام.

وكشفت أحدث التقارير عن ارتفاع قتلى الفيروس إلى 425 في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى حالتي وفاة في الفلبين وحالات أخرى في هونغ كونغ.