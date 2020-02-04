علاجات منزلية للجروح.. تعرف إليها (صور)

هناك بعض الجروح الجسدية التي لا تستدعي سرعة الذهاب للطبيب، لكن من المفضل إجراء بعض الخطوات العلاجية من أجل مداواتها بأسرع وقت.

وقدمت صحيفة ”برايت سايد“ الطبية، العديد من العلاجات المنزلية المتوفرة بشكل دائم في البيوت وتساعد على التئام الجروح والتخلص من الآلام سريعا، على النحو التالي:

العسل

من الممكن أن نضع عسل النحل على الجروح المفتوحة، لدوره الفعال في قتل البكتيريا وسرعة التئام الجروح، كما يحفز النشاط المناعي في الجسم، ويتخلص من التهابات الجلد، كل ما عليك فعله عند حدوث جرح في جسدك هو وضع طبقة رقيقة من العسل ثم تغطية مكان الجرح بضماده نظيفة.

خل التفاح

إذا كان لديك العديد من الجروح والخدوش في جسدك فخل التفاح هو الخيار المثالي لقدرته الفعالة على التخلص من العدوى التي تسببها هذه الجروح، خاصة بكتيريا الأيكولي، والمعروفة بالإيشريكية القولونية، والتي تضر الأمعاء.

كل ما عليك هو تخفيف كمية مناسبة من خل التفاح بالماء، ثم ضعه على المنطقة المصابة لمدة 30 دقيقة، ثم ضع شاش نظيف ومعقم، ويمكن أيضًا أن تستفيد من قدرات خل التفاح العلاجية من خلال أخذ حمام دافئ مضاف إليه كوب من خل التفاح.

صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز مكون فعال للتخلص من الإحمرار والتورم الناتج عن لدغات البعوض، يمكنك خلط كمية مناسبة من صودا الخبز مع القليل من الماء حتى تحصل على قوام متماسك كالعجينة وضعها على المكان المصاب لمدة 15 دقيقة.

البابونج

يعتبر البابونج مكونًا فعالًا للقضاء على الآلام والبثور المزعجة التي يتسبب بها ارتداء الأحذية الجديدة أو غير المريحة، لذلك يمكن وضع كيس من شاي البابونج في كوب ماء دافئ لمدة 15 دقيقة ثم نضعها على مكان البثور ثم يتم تغطيتها بشاش معقم.

الثوم

بسبب غناه بالعديد من المكونات التي تعمل كمالضادات الحيوية، يعتبر الثوم علاجًا فعالًا للخدوش والجروح، فهو يساعد على وقف النزيف والتخلص من الألم وسرعة التئام الجروح، وكل ما عليك فعله هو وضع كمية من معجون الثوم على الجرح ثم تغطيته بضمادة معقمة لمدة يومين.

الثلج

إذا احترق لسانك عند تذوق أو تناول الأطعمة الساخنة يمكنك وضع مكعب من الثلج عليه لبضع دقائق، ومن الممكن أن نضع قطعة الثلج بداخل منشفة، ثم نطبقه على المنطقة المصابة.

زيت النعناع وشجرة الشاي

العديد من الزيوت، وأهمها زيت شجرة الشاي، وزيت النعناع لها قدرة فعالة على تهدئة الألم وعلاج الالتهابات، بالإضافة لخصائصها المطهرة، ولكن عند الاستخدام لكل منها طريقة في التطبيق على الجروح؛ فمن الممكن أن تضع زيت شجرة الشاي بشكل مباشر على الجروح وتغطيته بضمادة، لكن زيت النعناع يوضع قطرات بسيطة منه حول الجرح أو الخدش، وليس داخله حتى لا يتسبب في تهيج الجلد.