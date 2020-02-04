لهذه الأسباب.. عليك إدراج الأطعمة الصفراء في نظامك الغذائي

تحتوي الأطعمة الصفراء على فوائد غذائية متنوعة؛ بسبب غناها بالفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم، سواء الفاكهة أو الخضروات مثل البرتقال، الليمون، الفلفل الأصفر، الموز، البطاطا، المانجو، الذرة ، المشمش والأناناس، وغيرها تحتوي على قيم غذائية عالية من شأنها تعزيز المناعة والحفاظ على صحة البشرة والجلد.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”بينك فيلا“، فإن الأطعمة الصفراء يجب إدراجها في النظام الغذائي اليومي لغناها بالعناصر الغذائية الآتي ذكرها:

الكاروتينات

تحتوي الأطعمة الصفراء من الخضروات والفاكهة على الكاروتينات التي تقي جسم الإنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض وتعزز من نشاط الجهاز المناعي، كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي تقلل من حدة الالتهابات والتي بدورها تتسبب في إصابة الجسم بالعديد من الأمراض.

البيوفلافونويدات

تحتوي المواد الغذائية الصفراء على مادة نباتية كيميائية تُسمى بالبيوفلافونويدات والتي تُعرف أيضًا باسم فيتامينP والتي تساعد الجسم على الحصول على جرعته الأساسية من فيتامين سي، وتحافظ على صحة الجلد وتعمل على تجديده، كما أثبتت الدراسات الطبية والأبحاث أن لمركبات البيوفلافونويدات دورا فعالا في خفض مستوى الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب.

فيتامين سي

يجب إدراج الأطعمة الغنية بفيتامين سي في نظامنا الغذائي، حيث إن أجسادنا لا تنتج هذا الفيتامين من تلقاء نفسها، لذلك تناول الأطعمة الصفراء مثل الفلفل الأصفر والليمون والمانجو يعزز من المناعة وصحة المفاصل، ويبقي مستويات الضغط والكوليسترول في معدلاتها الطبيعية.

مصدر جيد للريتينول

تعد الأطعمة الصفراء مصدرًا غنيًا بالريتينول وهو نوع من فيتامين A1 الذي يعزز من صحة البشرة ويقلل تجاعيد الوجه.