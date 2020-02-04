السعودية.. تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور في الرياض

سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور ”H5N8″، في أحد مشاريع الدواجن في منطقة العاصمة الرياض.

وأكد حساب المتحدث الرسمي لوزارة البيئة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن ”فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على بؤرة الإصابة“.

وأشار بنفس التغريدة إلى أنه ”وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، هذا المرض يصيب الطيور ولا ينتقل للإنسان، وهذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017، وتمت السيطرة عليها“.

وأرفق الحساب مع التغريدة صورة تضمنت شرحا عن تسجيل أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور، إلى جانب أبرز إجراءات الوقاية، المتمثلة بتعزيز الأمن الحيوي في جميع مشاريع الدواجن.

إضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور خلال الفترة الحالية، فضلا عن عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية.

ودعت الوزارة إلى التبليغ الفوري عند الاشتباه بالمرض أو نفوق الطيور، عبر رقم مجاني خصصته لهذه الغاية.