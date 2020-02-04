مصدر طبي جزائري يكشف حقيقة إصابة مواطن كويتي بفيروس كورونا

كشف مصدر طبي جزائري حقيقة إصابة مواطن كويتي بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحوصات طبية عقب حجزه في مصلحة الأمراض المعدية للاشتباه بحمله للفيروس.

وأكد المصدر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، أن ”المواطن الكويتي وهو رجل أعمال مصاب بإنفلونزا عادية، وليست فيروس كورونا وقد غادر المستشفى صباح اليوم الثلاثاء“.

ونُقل الكويتي إلى مستشفى الجامعي في مدينة وهران من قبل الشرطة الجزائرية، عقب تلقيهم اتصالا من الفندق بوجود نزيل كويتي قادم من الصين مروراً بإسطنبول، ويعاني من حمى.

وكشف مصدر مسؤول في السفارة الكويتية في الجزائر أن ”وضع المواطن الذي اشتبه بإصابته بفيروس كورونا الجديد مطمئن، وأن نتائج الفحص الأولي سلبية، لكنه يخضع لإجراءات احترازية، ولم يهرب من المستشفى بحسب ما تداولته بعض الصحف الجزائرية“.