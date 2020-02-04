”الصحة العالمية“: فيروس كورونا المستجد ليس وباء عالميا

المصدر: ا ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة ”وباء عالمي“.

وقالت سيلفي بريان رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في المنظمة للصحفيين في جنيف”حاليا لسنا في حالة وباء عالمي“.

وارتفع عدد الوفيات المؤكدة في الصين جراء فيروس كورونا المستجد إلى 425، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي الثلاثاء تسجيل 64 وفاة إضافية.

وقالت لجنة الصحة في المقاطعة -أيضا- إن هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 2345 إصابة جديدة مؤكدة في هوبي، بؤرة انتشار الوباء.

وب-حسب إحصاءات الحكومة المركزية، فإنّ هناك في المجموع 19950 إصابة داخل الأراضي الصينية.