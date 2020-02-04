ماليزيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، يوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بين مواطنيها.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى عشر حالات، والحالات التسع الأولى هي لأشخاص غير ماليزيين.

وقالت السلطات إن المصاب رجل ماليزي يبلغ من العمر 41 عاما كان قد سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضي مع زملاء من الصين، أحدهم من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الوباء.

وأشارت إلى أنه لم تظهر أعراض الإصابة على الرجل الماليزي إلا يوم 29 كانون الثاني/ يناير أي بعد قرابة أسبوع من عودته إلى ماليزيا.

وقال وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد إن نتائج فحوص طبية بتاريخ الثالث من شباط/ فبراير، أكدت أن المصاب ورجلا آخر من ووهان يبلغ من العمر 63 عاما، أصيبا بالفيروس.