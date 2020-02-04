مسؤول كويتي يحذر: تكدس النزلاء في سجون البلاد ينذر بتفشي الأمراض

حذر رئيس نيابتي التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي في الكويت، مشعل الغنام، من خطورة التكدس الذي تشهده السجون الكويتية والذي يفوق طاقتها الاستيعابية، مما يُنذر بتفشي الأمراض بين السجناء.

وقال الغنام إن ”عدد نزلاء السجنين المركزي والعمومي 4420 سجينا، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لهما 3432 سجينا، ويزيد عدد السجناء عن طاقة السجنين بـ 988 سجينا“، بحسب صحيفة ”الجريدة“ الكويتية.

وأكد الغنام ”وجود نية لإدراج المحكومين الأجانب المصابين بأمراض التهاب الكبد الوبائي والإيدز ضمن المفرج عنهم بالعفو الأميري، نظرا لارتفاع كلفة علاجهم التي تُقدر بقيمة 406 آلاف دينار“.

وسعيا لحل قضية تكدس السجون، أوضح الغنام أن ”النيابة تدرس تطبيق السوار الإلكتروني على المحكومين، لتخفيف تكدسهم، إضافة إلى وقف تنفيذ عقوبة المحكومين بالتعاطي في عامي 2018/ 2019، بحق 846 سجينا“.

ويعتبر السوار الإلكتروني من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تتبع المسجونين في منازلهم أو أماكن محددة غير السجن، حيث يثبت على كاحل المسجون لضمان بقائه في ذلك المحيط لمدة محددة بعد أن يمضي فترة معينة في السجن، ويرتبط بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون ورصد تحركاته، وفي حالة مغادرته النطاق المحدد يلغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن.

وكانت تقارير إخبارية أشارت قبل أسابيع قليلة إلى وجود دراسة قائمة بين نيابة التنفيذ الجنائي وقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، حول السجناء الأجانب المصابين بأمراض معدية سعيا لإبعادهم إلى بلدانهم بعد العفو عنهم بسبب أوضاعهم الصحية الخطيرة وخشية من نقل العدوى إلى بقية السجناء.

وتحاول السلطات الكويتية منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في البلاد من خلال فرضها شرط الفحص الطبي على جميع الوافدين إليها، إضافة إلى إبعاد أي وافد مصاب بإحداها خارج البلاد بشكل فوري، وتضم قائمة الأمراض المعدية ”الإيدز، والتدرن الرئوي، والتهاب الكبدي الوبائي (ب وج)، والجذام، والملاريا“.