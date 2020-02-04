مدينتان صينيتان تفرضان حجرا صحيا على السكان بسبب ”كورونا“

المصدر: ا ف ب

أعلنت مدينتان كبيرتان في شرق الصين، تبعدان مئات الكيلومترات عن مركز تفشي فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء أنهما فرضتا قيودا على حركة السكان من أجل الحد من انتشار الوباء.

وأعلنت بلدية مدينة ”تايتشو“، وثلاث مناطق في مدينة ”هانغتشو“، التي تضم مقر مجموعة التجارة الإلكترونية ”علي بابا“، أنه سيُسمح من الآن فصاعدا لفرد واحد فقط من كل عائلة صينية بالخروج مرة كل يومين للتبضّع.

ويتعلق هذا الإجراء بنحو 9 ملايين شخص حسب الجهات المحلية.

وأعلن التلفزيون الرسمي في الصين ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في إقليم هوبي إلى 414 حالة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير الجاري.

وقالت قناة ”تي.في.بي“ التلفزيونية الثلاثاء، إن هونج كونج سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا على أراضيها، وهي ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيس.

وكانت السلطات المحلية أعلنت من قبل أن الرجل البالغ من العمر 39 عاما يعاني مرضا كامنا.

وفي هونج كونج 15 حالة إصابة مؤكدة من ضمنها إصابة انتقلت محليا.