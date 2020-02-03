أول مولود داخل الحجر الصحي في مستشفى ووهان في الصين (صور)‎

قام المسعفون وهم مرتدون بدلاتهم الوقائية بعملية ولادة لسيدة مشتبه في إصابتها بوباء كورونا الجديد والمحتجز زوجها بعد تأكيد إصابته بالمرض.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم احتجاز زوجين في منطقة الحجر الصحي في مستشفى ووهان في الصين وهناك تم تأكيد إصابة الزوج بالفيروس والاشتباه في إصابة الزوجة الحامل.

واستعد الأطباء والممرضون لولادة الطفل داخل الحجر الصحي مرتدين ملابسهم ونظاراتهم الواقية، وبالفعل وُلد الصبي ووزنه يبلغ 3.5 كغم، وأكد الأطباء أنه يتمتع بصحة جيدة ولم يلتقط العدوى ولكن تم إرساله لمستشفى ووهان للأطفال للمزيد من الإجراءات الطبية والاختبارات.

ونشرت الصحيفة صورا للطبيب سونج بو وبقية الفريق من الأطباء والممرضات وهم يحملون المولود.

وصرح المسؤلون في المستشفى بأن هناك نقصا شديدا في المعدات الطبية بسبب تفشي وباء كوورونا الجديد وارتفاع حالات المصابين والمشتبه بإصابتهم.

وقالت هوا تشونينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن جميع العاملين في المجال الطبي بحاجة للإمدادات الفورية والسريعة من الأقنعة والبدلات والنظارات الواقية.

والجدير ذكره أن المخاوف قد دفعت سكان البلد البالغ عددهم 1.4 مليار دولار إلى تخزين الكمامات الطبية والقدرة الإنتاجية للمصانع في الصين تنتج فقط 20 مليون قطعة من الكمامات يوميا.

وبلغت الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين 360 شخص ووصل عدد الإصابات إلى 17200.

وأغلقت الحكومة الطرق المؤدية لووهان وإجبار ساكنيها على البقاء في منازلهم، ولا يُسمح سوى لفرد واحد من كل أسرة بالخروج لشراء ما يحتاجونه مرة كل يومين.