احذر.. اضطراب الأكل يعرضك لإدمان التمارين الرياضية ويهددك بالوفاة‎

بجانب تأثير اضطرابات الأكل على الصحة الجسدية والعقلية، والذي يكون تأثيرها خطيرًا للغاية، وجد الخبراء في كشف حديث أن المصابين باضطراب الأكل يكونون أكثر عرضة 4 مرات للإصابة بإدمان التمارين الرياضية.

ركزت مجموعة من باحثي جامعة ”انجليا روسكين“ البريطانية على دراسة العلاقة بين اضطراب الأكل والإصابة بإدمان التمارين الرياضية، والذي تعد له تأثيرات وخيمة قد تصل إلى الوفاة.

وحسبما ذكرته مجلة ”ذا هيلث سايت“، فحص الباحثون بيانات ما يصل إلى 2140 مشاركا في دراسة موسعة بالتعاون مع خبراء من بريطانيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى أستراليا وإيطاليا.

وبمقارنة البيانات بين من يعاني من اضطرابات الأكل وغيرهم من الأصحاء، وجد الباحثون أن المصابين باضطراب الأكل أكثر عرضة 4 مرات للإصابة بإدمان ممارسة التمارين الرياضية.

وتعد هذه الدراسة سابقة من نوعها، حيث تعتبر الأولى التي تكشف عن وجود علاقة بين اضطراب الأكل وإدمان التمارين.

وقال البروفيسور ”مايك تروت“، وهو باحث مشارك في الدراسة: ”من المعروف أن المصابين باضطرابات الأكل يكونون أكثر ميلًا للإدمان والوساوس القهرية، ولكننا الآن ندرك أن المصابين باضطراب الأكل أكثر عرضة أيضًا لخطر إدمان التمارين الرياضية، وهذه سابقة من نوعها“.

يوضح ”مايك“ أنه في حين أن التمارين هامة، إلا أن إدمانها وممارستها بطريقة غير صحية تكون له عواقب سلبية تؤثر على الصحة العقلية والجسدية.

بالإضافة إلى ذلك، ناشد ”مايك“ وفريق الباحثين الأطباء بأهمية مراقبة مستويات ممارسة مرضى اضطرابات الأكل للرياضة، حيث يكون أكثر عرضة لإدمانها وآثارها السلبية، حيث عادة ما تنتج عنها كسور كثيرة، وزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند المرضى الأصغر سناً، بالإضافة إلى الوفاة.