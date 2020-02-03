تقرير: أستراليا تحتجز ”مشتبهي كورونا“ سرا في فندق معزول

كشف مصدر مطلع في أستراليا أن العشرات من الأجانب المحتمل تعرضهم لفيروس كورونا القاتل قد يكونون محتجزين سرا في فندق بالقرب من مركز سيدني.

وذكر الموظفون المشاركون في عملية الحجر الصحي في جزيرة ”كريسماس“ أن حراس الأمن من شركة ”سيركو“ تم إرسالهم إلى فندق في سيدني للإشراف على عملية الحجر الصحي السرية.

وقال المصدر لصحيفة ”ديلي ميل أستراليا“ إنه تم احتجاز 4 مواطنين صينيين في غرف معزولة في الفندق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 80 بحلول نهاية الأسبوع، مع انتهاء تجهيزات الفندق، الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية.

وشرح المصدر ”أي شخص سافر عبر المناطق الملوثة يمكن احتجازه، وإذا أظهر أي من المحتجزين علامات على فيروس كورونا، فسيتم نقلهم إلى المستشفى“.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي غادر فيه 243 من حوالي 600 أسترالي عالقين في بؤرة انتشار فيروس كورونا في ووهان، بمقاطعة هوبي، على متن طائرة مستأجرة خصيصا من شركة ”كانتاس“، لنقلهم إلى جزيرة كريسماس لمدة أسبوعين من الحجر الصحي.

وأكدت إدارة الفنادق الأسترالية للصحيفة أن شركة ”سيركو“ حجزت بالفعل عدة غرف في الفندق، ولكنها لم تكشف أي معلومات عن إقامة حجر صحي.

ويعد إنشاء وحدة عزل في الفنادق جزءا من خطة أوسع نطاقا من جانب السلطات الأسترالية لوقف انتشار العدوى، بما في ذلك فرض حظر سفر لمدة أسبوعين من الصين.