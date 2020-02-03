كيف تتخلص من حرقة المعدة والصدر بلا دواء؟

يصاب الكثير من الأشخاص بالارتجاع المعدي المريئي والناجم عن الضرر المزمن بالغشاء المخاطي والذي يعتبر أحد أسبابه الشائعة هو النوم بعد تناول الطعام مباشرة ومن أعراضه المزعجة الحرقة بأنواعها.

ونشر موقع ”با-باميل“ الإلكتروني، أنه عن طريق إجراء تمرين للتنفس من الممكن تخفيف أعراض حرقة المعدة والصدر الناتجة عن الارتجاع المعدي المريئي، حيث تكمن أهمية تمرين التنفس البطني الذي يقوم بدوره بتوسيع الحجاب الحاجز والقضاء على حرقة المعدة والصدر على المدى الطويل.

ويمكن اتباع عدد من الخطوات من أجل تنفيذ تمرين التنفس البطني بنجاح.

استلق على ظهرك ويفضل في مكان مريح على سطح صلب وراقب تنفسك وتابع حركة الشهيق والزفير من خلال هبوط وصعود صدرك وهنا قم بالتركيز على دفع التنفس أسفل منطقة البطن.

ضع يدك أسفل أضلاع القفص الصدري مباشرة ويدك الأخرى على منطقة الصدر.

قم بأخذ نفس طويل من أنفك بشكل بطيء واحرص على ملء بطنك به وهنا ارفع يدك الموضوعة تحت القفص الصدري مع الإبقاء على يدك الموضوعة على صدرك مكانها.

ضع يدك تحت أضلاع القفص الصدري، مرة أخرى قم بالتنفس وخلال عملية الزفير أسقط يدك مرة أخرى واحرص على شد عضلات بطنك للوراء بناحية العمود الفقري استمر في تكرار العملية من 5-10 دقائق بشكل يومي ويمكن أيضا تطبيق تلك التمرينات أثناء الجلوس والوقوف.

يوصى بممارسة هذا التمرين بعد مرور فترة كافية على تناولك للطعام ومن خلال هذا التمرين ستستطيع التخلص من شعور حرقة المعدة والصدر الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي من خلال تدريب جسدك بشكل تدريجي على التعامل مع الحجاب الحاجز أثناء التنفس والذي على المدى الطويل سيساعد في اختفاء هذا الأمر تماما.