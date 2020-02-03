الصين: رد فعل أمريكا على فيروس كورونا ”يثير الذعر“

المصدر: ا ف ب

انتقدت الصين بشدة، الولايات المتحدة، لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد، واتهمت واشنطن بـ“إثارة الذعر ونشره“.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيانغ، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ”لم تقدم مساعدة مهمة، وكانت أول من أجلى طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين“.

وقتل فيروس كورونا 361 شخصا وأصاب ما يربو على 17 ألفا في الصين وما لا يقل عن 171 في دول أخرى.

وقال التلفزيون الصيني اليوم الاثنين، إن هناك ما يزيد على 11 ألف حالة إصابة في إقليم هوبي وعاصمته ووهان.

ومنعت كثير من الدول دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها، فيما علقت شركات طيران الرحلات الجوية مع الصين، ذهابا وإيابا.