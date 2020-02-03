بالفيديو.. تجنب هذه العادات المجتمعية لتفادي خطر الإصابة بالكورونا

دعا أخصائي الالتهابات الميكروبية الدكتور منتصر البلبيسي، إلى تجنب بعض العادات المجتمعية التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح الدكتور الأردني أن ”أفراد المجتمعات العربية يتميزون بحب التقرب من بعضهم البعض عن طريق السلام والتقبيل، كما أن العائلات في فصل الشتاء البارد عادة ما تجتمع في منزل واحد ويتم إغلاق نوافذه، وكل هذه عادات تزيد فرص الإصابة بفيروسات الإنفلونزا ومنها الكورونا“.

وشدد البلبيسي في مقابلة مع ”إرم نيوز“، على ”ضرورة اتباع سبل وقاية ضد الكورونا، مثل غسل اليدين، واستخدام المعقمات، وتجنب السعال أو العطاس بالقرب من الآخرين“.

وبشأن أعراض الإصابة بالكورونا، بين الأخصائي أنها تتمثل بالحمى والسعال وألم في الصدر وضيق في التنفس، مشيرا إلى أن الفيروس نادرا ما يؤدي إلى العطاس.

وحول سبب الانتشار الواسع للكورونا، قال البلبيسي إن ذلك يعود إلى أنه ينتقل بسهولة عبر الهواء والرذاذ.

وأشار إلى أن الفيروس لا يعتبر مميتا، إذ إن ”نسبة الوفيات به لا تتجاوز 2.50% من عدد المصابين به“، موضحا أنه ”يؤدي إلى الوفاة بين الأشخاص ضعيفي المناعة أو لديهم أمراض أخرى في الرئة أو يعانون من السرطان، وهؤلاء معظم فيروسات الشتاء تسبب لهم مضاعفات شديدة“.

وعلق البلبيسي على مقاطع فيديو أثارت ذعرا في العالم وأظهرت أشخاصا قيل إنهم مصابون بالكورونا يسقطون جثثا هامدة في الشارع، وقال إن مقاطع الفيديو تلك ”لا تمثل كامل الحقيقة“.

وأكد أن ”معظم المرضى يكون لديهم وقت كاف للذهاب إلى المستشفى وتلقي العلاج المناسب، أما من يسقطون كما في المقاطع المنتشرة، إما يكون الفايروس قد وصل لديهم إلى مرحلة متقدمة، أو أصيب أحدهم بجلطة قلبية على سبيل المثال، وليس هناك ما يؤكد إن كانوا فعلا مصابين بالفيروس أم لا“.

وبين أن ”فترة حضانة الفيروس من يومين إلى 14 يوما، ومعظم الحالات تظهر عليها الأعراض خلال 3 أيام من الإصابة، لذلك من غير المتوقع أن يسقط شخص كما شاهدنا في الشارع سواء بسبب هذا الفيروس أو غيره“.

وحول إن كان لفصل الشتاء والطقس البارد أي تأثير على زيادة انتشار الفيروس، أوضح الأخصائي أن ”فصل الشتاء تكثر فيه الإصابات بالفيروسات التنفسية، إذ إن برودة الهواء في المسالك التنفسية بالأنف والحلق، تسهل عملية التصاق الفيروسات بخلايا الجهاز التنفسي وإصابتها بالمرض“.

لكن البلبيسي أضاف أن ”ظهور فيروس كورونا في الشتاء قد يساعد على انتشاره، لكن ليس هناك رابط مباشر بين الطقس والكورونا“، مشيرا إلى أن الطقس المعتدل في معظم الدول العربية لا يساعد على انتشار الفيروس.

وتسبب الفيروس بوفاة 361 شخصا، وأصاب ما يربو على 17 ألفا في الصين، وما لا يقل عن 171 في دول أخرى.

وقال التلفزيون الصيني اليوم الاثنين، إن هناك ما يزيد على 11 ألف حالة إصابة في إقليم هوبي وعاصمته ووهان.