 مستشفى أقامته الصين في 8 أيام يبدأ باستقبال المصابين بفيروس كورونا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مستشفى أقامته الصين في 8 أيام يبدأ باستقبال المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

مستشفى أقامته الصين في 8 أيام يبدأ باستقبال المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

المصدر: رويترز

ذكرت وسائل الإعلام الصينية، أن مستشفى شيدته السلطات في 8 أيام لعلاج المصابين بفيروس كورونا في ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، سيبدأ في استقبال المرضى يوم الاثنين.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى ألف سرير ويهدف إلى تعويض نقص الأماكن في مستشفيات المدينة الأخرى إثر تفشي الفيروس.

وقتل الفيروس 361 شخصا وأصاب ما يربو على 17 ألفا في الصين وما لا يقل عن 171 في دول أخرى.

وقال التلفزيون الصيني يوم الاثنين، إن هناك ما يزيد على 11 ألف حالة إصابة في إقليم هوبي وعاصمته ووهان.

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