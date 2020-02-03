مستشفى أقامته الصين في 8 أيام يبدأ باستقبال المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

ذكرت وسائل الإعلام الصينية، أن مستشفى شيدته السلطات في 8 أيام لعلاج المصابين بفيروس كورونا في ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، سيبدأ في استقبال المرضى يوم الاثنين.

مستشفى أقامته الصين في ثمانية أيام يستقبل المصابين بفيروس #كورونا الذي قتل 361 شخصا وأصاب ما يزيد على 17 ألفا#إرم_نيوز #coronavirus pic.twitter.com/36se45KgXo — إرم نيوز (@EremNews) February 3, 2020

وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى ألف سرير ويهدف إلى تعويض نقص الأماكن في مستشفيات المدينة الأخرى إثر تفشي الفيروس.

وقتل الفيروس 361 شخصا وأصاب ما يربو على 17 ألفا في الصين وما لا يقل عن 171 في دول أخرى.

وقال التلفزيون الصيني يوم الاثنين، إن هناك ما يزيد على 11 ألف حالة إصابة في إقليم هوبي وعاصمته ووهان.