بالفيديو.. إقامة فاخرة لطلاب سعوديين يخضعون للحجر الصحي بسبب ”كورونا“‎

أظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مكان الإقامة الفاخر ووسائل الترفيه التي وفرتها المملكة لمواطنيها العشرة الذين وصلوا العاصمة الرياض قادمين من مدينة ووهان الصينية معقل فيروس كورونا الفتاك.

ويظهر في الفيديو الذي صوره أحد الطلاب السعوديين العشرة الذين وصول مركز الحجر الصحي يوم الأحد، أجنحة مستقلة لكل طالب تتوفر فيها غرفة نوم وصالة جلوس مع مطبخ يضم مختلف أنواع الأطعمة.

كما يتوفر في الأجنحة ألعاب الفيديو، فيما يتاح للطلاب الخاضعين للحجر الصحي ممارسة بعض ألعاب المشتركة مثل البلياردو عبر طاولة وُضعت في إحدى الردهات بالمركز.

شاهد#فيديو من داخل المقر الذي تم فيه عزل الطلاب المبتعثين العائدين من الصين في الرياض بسبب #فيروس_كورونا pic.twitter.com/Tr0Jfk5TAx — الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) February 2, 2020

ووصل الطلاب العشرة يوم الأحد على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، حيث نقلت المملكة غالبية مواطنيها المقيمين في الصين بما في ذلك الطلاب العشرة الذين كانوا يدرسون في ووهان.

وتقول السلطات السعودية المختصة، إن أي من الطلاب العشرة لا يمتلكون أية أعراض للإصابة بفيروس كورونا، لكنهم سيبقون تحت الحجر الصحي احترازياً.

ولم تسجل السعودية أي حالات إصابة بالمرض حتى الآن وفق وزارة الصحة السعودية، لكنها اتخذت شأن كثير من دول العالم إجراءات احترازية لمنع وصول المرض إليها، كتعليق الرحلات الجوية لمصدر الوباء، ونقل مواطنيها من الصين، وفحص القادمين عبر المطارات، بجانب إجراءات توعوية وتثقيفية للوقاية من المرض.