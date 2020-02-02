مسؤول أمريكي: الصين لم تقبل حتى الآن عروضنا للمساعدة في مكافحة كورونا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين اليوم الأحد، إن الصين أكثر شفافية فيما يتعلق يفيروس كورونا بالمقارنة بأزمات سابقة، لكنها لم تقبل إلى الآن عرضا أمريكيا للمساعدة في احتواء المرض.

وقال أوبراين في مقابلة مع قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية: ”حتى الآن الصينيون أكثر شفافية بالتأكيد بالمقارنة بأزمات سابقة ونحن نقدر ذلك“.

ولم ترد بكين إلى الآن على عروض مساعدة أمريكية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومختصين صحيين آخرين.

وأوضح أوبراين أنه ”لم يأتنا رد من الصينيين إلى الآن حول هذه العروض، لكننا مستعدون للتعاون معهم.. لدينا خبرة هائلة، هذا (المرض) مبعث قلق عالمي، نريد أن نساعد زملاءنا الصينيين إذا أمكننا ذلك، وقد قدمنا العرض وسنرى إن كانوا سيقبلون العرض“.

وفي وقت مبكر من اليوم الأحد، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن أكثر من 300 شخص توفوا بالمرض، مضيفة أن عدد حالات الإصابة قفز اعتبارا من يوم السبت الماضي إلى 14380 حالة.

وسجلت 171 حالة على الأقل في أكثر من 24 دولة ومنطقة أخرى بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند وهونج كونج وبريطانيا.