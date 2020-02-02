ألم الأسنان.. إنذار محتمل لأمراض أخرى خطيرة

عند الشعور بآلام الأسنان، تتجه أذهاننا عادة إلى التسوس وفراغات الأسنان والتهابات اللثة، لكن هناك آلاما للأسنان مرتبطة بمشاكل صحية أخرى مختلفة.

وذكرت صحيفة ”برايت سايد “ الطبية، أن هناك بعض آلام الأسنان التي تنذر بالإصابة بأمراض عديدة مثل القلب والرئة وغيرها، وهذه قائمة بالأمراض غير المتوقعة التي يدل عليها ألم الأسنان:

آلام الفك

من الممكن أن يظهر ألم الأسنان الشديد ليس لوجود تسوس أو فراغات أو بسبب أحد الأسباب المتعارف عليها، ولكن بسبب التهاب المفصل الصدغي في الفك، الذي يسبب آلاما مبرحة في الأسنان وصعوبة حركة الفك بسبب التشنجات التي تحدث مع حركة فتح الفم.

التهاب الجيوب الأنفية

يسبب التهاب الأغشية المخاطية الموجودة حول منطقة الجيوب الأنفية في ظهور الألم والضغط الشديد على الفك العلوي، لأن جذور الأسنان في هذه المنطقة قريبة من المنطقة السفلية للجيوب الأنفية، والكثير من الأشخاص يخلط بين وجع الأسنان وبين الالتهابات الشديدة في الجيوب الأنفية.

أمراض القلب

عندما يصاب الأشخاص بأحد أمراض القلب، فهذا يؤثر عادة على عدة أعضاء في الجسم مثل الكتف والذراع الأيسر وأحيانا تؤدي مشكلات في القلب لحدوث آلام شديدة في أسنان الفك السفلي، وهذه علامة على خطورة التعرض للذبحات الصدرية التي تعتبر مقدمات للنوبات القلبية الخطيرة.

الحصى اللعابية

يحدث مرض الحصى اللعابية في قناة الغدد اللعابية، ويزداد حجمها لتصبح في حجم الحجر الذي يتسبب في انسداد القناة اللعابية وحدوث تورم شديد، ويظهر أعراضه في حدوث ألم شديد في الأسنان، لذلك يجب أن يخضع المصاب للتصوير بالأشعة السينية لتحديد حجم الحجر الموجود في الغدة اللعابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالته.

أمراض الرئة

من الممكن أن يشير ألم الفك والأسنان للإصابة بسرطان الرئة خاصة إذا انتشر المرض حول منطقة الرقبة والرأس، فإن أعراضه ستظهر في صورة آلام في الفك والأسنان.