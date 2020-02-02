 حقيقة إصابة طفل بفيروس كورونا في السعودية – إرم نيوز‬‎

حقيقة إصابة طفل بفيروس كورونا في السعودية

حقيقة إصابة طفل بفيروس كورونا في السعودية

المصدر: فريق التحرير

كشفت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأحد، حقيقة إصابة طفل بفيروس كورونا في منطقة جازان.

وقالت الوزراة على صفحتها في تويتر: ”بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة“.

وأضافت: ”يتم تطبيق أعلى الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة“.

وكانت قد انتشرت إشاعة حول تواجد طفل عمره 12 عاما مصاب بفيروس كورونا في مستشفى فيفاء بجازان.

واتخذت السعودية إجراءات احترازية لمنع وصول الفيروس إليها من بينها فحص المسافرين الواصلين بشكل مباشر أو غير مباشر من الصين.

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