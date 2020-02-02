حقيقة إصابة طفل بفيروس كورونا في السعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأحد، حقيقة إصابة طفل بفيروس كورونا في منطقة جازان.

وقالت الوزراة على صفحتها في تويتر: ”بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة“.

وأضافت: ”يتم تطبيق أعلى الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة“.

بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس #كورونا الجديد داخل المملكة ، ويتم تطبيق أعلى الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة. pic.twitter.com/h8Wc4DsZ18 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 2, 2020

وكانت قد انتشرت إشاعة حول تواجد طفل عمره 12 عاما مصاب بفيروس كورونا في مستشفى فيفاء بجازان.

واتخذت السعودية إجراءات احترازية لمنع وصول الفيروس إليها من بينها فحص المسافرين الواصلين بشكل مباشر أو غير مباشر من الصين.